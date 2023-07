Mercato Roma, Vina in prestito al Sassuolo: lunedì visite mediche e firma

Dopo aver giocato per sei mesi al Bournemouth ora Matias Vina è pronto per una nuova esperienza, con la maglia del Sassuolo. L'uruguaiano, come riporta Sky Sport, passa in neroverde in prestito. Lunedì 29 luglio sono in programma le visite e la firma con il Sassuolo che in quella posizione del campo ha ceduto Georgios Kyriakopoulos al Monza.