Mercato Roma, Vina in direzione Sassuolo: vicino il trasferimento in prestito

Il terzino uruguaiano sarebbe ad un passo dall'approdare in neroverde. L'accelerata decisiva è stata data dalla cessione di Kyriakopolous al Monza

La Roma continua a sfoltire la sua rosa. Dopo l'addio, nelle ultime ore, di Eldor Shomorudov al Cagliari anche Matias Vina è ad un passo dal lasciare la Capitale. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, il terzino uruguaiano sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Sassuolo in prestito con opzione. Il giocatore, che in questa stagione ha militato nel Bournemouth, sarebbe il sostituto scelto dal direttore sportivo Carnevali per rimpiazzare Kyriakopoulos, pronto ad approdare al Monza. Così, dopo le operazioni che hanno portato Missori e Volpato dalla Roma al Sassuolo, anche Vina potrebbe diventare presto un calciatore neroverde.