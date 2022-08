Mercato Roma, Villar vicino alla Sampdoria: domani si può già chiudere

Il centrocampista spagnolo è da tempo fuori dal progetto di José Mourinho per la prossima stagione

Gonzalo Villar, centrocampista di proprietà della Roma, è vicino all'approdo alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, domani potrebbe già essere la giornata giusta per chiudere la trattativa con i blucerchiati che, grazie alla cessione di Damsgaard al Brentford, hanno le risorse economiche necessarie per chiudere l'affare con il club giallorosso. Il centrocampista spagnolo è da tempo fuori dal progetto di José Mourinho per la prossima stagione e si sta allenando a Trigoria insieme agli altri esuberi.