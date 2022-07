Mercato Roma, Villar nel mirino della Sampdoria

Si muove il mercato della Sampdoria. Dopo l'acquisto di Leverbe il club pronto a chiudere per Nikita Contini del Napoli, che sarà il vice Audero nella prossima stagione. Possibili innesti a centrocampo, come riporta Il Secolo XIX, con Marko Rog del Cagliari che resta il favorito. Scema sempre più l'idea Alberto Grassi del Parma, che non ha unanimità di consensi, e sale l'ipotesi Gonzalo Villar, che piace molto a Giampaolo ma per cui la Roma chiede un prestito con obbligo a 10 milioni. Qualora arrivasse lo spagnolo, uscirebbe Ronaldo Vieira.