Mercato Roma, Villar al Monza in prestito con obbligo di riscatto: le cifre

Tutto fatto per il passaggio di Gonzalo Villar al Monza. Dopo l'incontro andato in scena questa sera a Milano, Tiago Pinto ed Adriano Galliani, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno trovato un accordo definitivo per il passaggio del centrocampista nel club lombardo. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto (in caso di salvezza) fissato a 10 milioni di euro, bonus compresi. L'ufficialità del trasferimento potrebbe esserci già nelle prossime ore, con la Roma che riesce dunque a monetizzare con un giocatore fuori dai piani del tecnico José Mourinho.