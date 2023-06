Mercato Roma, Kristensen vicino. C’è l’ok del terzino, si tratta con il Leeds

Il terzino destro all'improvviso. Che magari non è il Paradiso ma si appresta ad essere il terzo rinforzo di livello per Josè Mourinho. La Roma, a sorpresa, sta chiudendo infatti Rasmus Nissen Kristensen del Leeds. Il gigante danese ha dato già l'ok per il trasferimento in giallorosso. Ora manca l'intesa completa con il club di Premier ma come riporta Sky Sport si tratterebbe di una trattativa già avanzata. Kristensen, così come Llorente, dovrebbe arrivare in prestito. Da stabilire la formula del riscatto. Il calciatore classe 1997, non è la prima volta che viene accostato ai giallorossi. Mourinho lo voleva già lo scorso anno quando Kristensen militava nel Salisburgo. L'ottima stagione in Austria lo aveva fatto finire nel mirino di diversi club europei. La retrocessione in Championship del Leeds però lo porta già a cambiare aria. Dopo una trattativa lampo sembra essere arrivato finalmente il suo ok per l'approdo alla corte di Mourinho. A fargli spazio dovrebbe essere Karsdorp che la Roma valuta almeno 10-12 milioni.