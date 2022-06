Mercato Roma, vicina la chiusura per Celik: domani nuovo incontro con il Lille

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'arrivo di Celik nella Capitale. Come riportato da Sky, la Roma e il Lille si incontreranno nuovamente per provare a trovare l'accordo definitivo. Il terzino turco era cercato da molte squadre ma Mourinho lo ha convinto a scegliere il progetto giallorosso. Restano da limare alcuni dettagli ma l'affare sembra essere in dirittura d'arrivo. Celik, classe '97, sarà un'alternativa di lusso a Rick Karsdorp che nell'ultima stagione è stato costretto agli straordinari proprio per la mancanza di un ricambio all'altezza. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro più bonus, una via di mezzo rispetto ai 9 richiesti dal club francese e i 6 offerti dalla Roma.