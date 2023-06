Mercato Roma, Vicario verso la Premier League: intesa con il Tottenham

Tra i pallini della Roma per l'attuale sessione di mercato, c'è sempre stato il nome del portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario. La sua stagione lo ha reso tra i più promettenti numeri 1 tra i pali ed ha iniziato a far gola a tante squadre. La società giallorossa il pensiero ce l'ha fatto, ma ora Vicario sembra essere ad un passo dalla Premier League. Come riporta SkySport, infatti, l'Empoli avrebbe trovato un' intesa con il Tottenham, per una cifra vicino ai 20 milioni più bonus. L'offerta ufficiale dovrebbe arrivare nella notte, ma le due parti sono pronte a chiudere la trattativa in tempi stretti. Se così fosse, per il club toscano sarebbe la cessione più ricca della sua storia.