Dopo appena sei mesi è già terminata l'avventura di Vasquez alla Roma. L'ex Empoli e Milan - ormai terzo portiere alle spalle di Svilar e Gollini - andrà al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l'estremo difensore è pronto a partire, in Turchia il mercato è ancora aperto. Arrivato in estate non ha mai fatto l'esordio con i giallorossi. Gasp lo ha tenuto fuori dalla lista Uefa a settembre e si è visto passare avanti Gollini nel ruolo di secondo portiere. Ora l'addio è a un passo.