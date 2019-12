Mercato Roma, Under piace a Tottenham e Siviglia

Cengiz Under, l’esterno turco della Roma, può lasciare la capitale. Come riportano i media turchi, sul numero 17 giallorosso ci sarebbe l’interesse del Tottenham di José Mourinho e del Siviglia di Lopetegui. In estate Under aveva rinnovato il contratto fino al 2023: ora, complici infortuni e una scarsa condizione fisica, non ha convinto Fonseca e può essere ceduto. In questa stagione Under ha giocato 7 partite in campionato, di cui solo tre da titolare (contro Genoa, Lazio e Verona) segnando un solo gol. In Europa League, invece, in 3 presenza solo contro il Wolfsberger è sceso in campo dal primo minuto.