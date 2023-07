Mercato, Roma ultima in Serie A per spese effettuate: è l’unica a quota zero

Dopo il "mercatino" da 7 milioni della passata stagione, questa prima metà di luglio ha confermato ancora una volta la volontà della Roma di muoversi sul mercato cercando le occasioni migliori tra i giocatori in scadenza e quelli prendibili in prestito. Il portale specializzato in dati e statistiche Transfermarkt, ha stilato una particolare classifica inerente all'ammontare delle spese che ciascuna società di Serie A ha effettuato a partire dal primo luglio fino ad oggi per il mercato (riscatti dei prestiti inclusi). Il club giallorosso si trova all'ultimo posto della graduatoria, unico in tutto il campionato a non aver speso nonostante gli arrivi fin qui di Aouar e Ndicka a parametro zero, e i prestiti secchi di Llorente e Kristensen. Al primo posto invece c'è la Juventus, con oltre 77 milioni di euro. Napoli, Milan e Inter seguono rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto, con 38, 37,5 e 27,5 milioni. La Lazio si classifica quattordicesima, con 8,9 milioni.