Mercato Roma, ufficiale: Zagadou è un nuovo giocatore dello Stoccarda

Dan-Axel Zagadou, ex giocatore del Borussia Dortmund, è un nuovo difensore dello Stoccarda. Il centrale interessava molto anche alla Roma. Questo il comunicato del club tedesco sul proprio sito web ufficiale: "Dan-Axel Zagadou si è unito al VfB Stoccarda con effetto immediato. Il difensore centrale di 1,96 m è fuori contratto dalla fine della scorsa stagione e ha firmato per il VfB con un trasferimento gratuito. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili del Paris St. Germain, l'esterno sinistro si è trasferito nel 2017 al Borussia Dortmund, con cui ha collezionato 67 presenze in Bundesliga e altre 15 in UEFA Champions League. Il 23enne ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con il VfB".