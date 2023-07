Roma, ufficiale l’arrivo di Guerrero dal Real Madrid: giocherà con la Primavera

Mancava solo l'ufficialità che ora è arrivata direttamente dalla Roma. Julien Jon Guerrero è un nuovo giocatore giallorosso. Il centrocampista spagnolo, classe 2004, è stato acquistato dal Real Madrid e verrà utilizzato per dare un mano alla Primavera di mister Guidi. Nonostante questo, José Mourinho lo osserverà con grande attenzione e non è escluso un suo possibile inserimento, con il corso del tempo, in prima squadra. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto.