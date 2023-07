Mercato Roma, ufficiale Shomurodov in prestito al Cagliari: opzione per il riscatto

Dopo alcuni giorni di attesa è arrivata l'ufficialità. Eldor Shomurodov è un giocatore del Cagliari. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa che ha voluto salutare l'attaccante uzbeko che è pronto ad una nuova avventura in prestito, questa volta in Sardegna. Fondamentale nella buona riuscita della trattativa il volere di Claudio Ranieri, allenatore dei rossoblù, che è convinto di come Shomorudov possa esse un rinforzo utile a raggiungere la salvezza in Serie A. Il Cagliari, però, avrà valida l'opzione per il trasferimento a titolo definitivo.