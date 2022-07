Mercato Roma, ufficiale il prestito di Mastrantonio alla Triestina

La Roma tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha comunicato il passaggio in prestito di Davide Mastrantonio alla Triestina per la prossima stagione. L'ormai ex portiere della Primavera giallorossa, classe 2004, nell'ultima stagione è sceso in campo 38 volte, riuscendo a tenere la porta inviolata in 13 di queste e il prossimo anno potrà mostrare tutta la sua qualità nel campionato di Serie C.