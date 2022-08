Mercato Roma, ufficiale acquisto del portiere classe 2006 Bellucci Marin

Nuovo acquisto per il club, questa volta in ottica futura. Preso il giovane portiere brasiliano cresciuto nelle giovanili del San Paolo

La Roma mette assegno un nuovo colpo di mercato. Renato Bellucci Marin, portiere brasiliano classe 2006, cresciuto nelle giovanili del San Paolo, entrerà a far parte del vivaio giallorosso come annunciato da lui stesso tramite Instagram. A differenza dei vari Matic, Dybala e Wijnaldum questo è sicuramente un acquisto in ottica futura. Renato Bellucci Marin era nel mirino del club da diverso tempo. "Oggi per me è un giorno speciale, con molto orgoglio ora sono un calciatore della Roma. Ringrazio la mia famiglia, i miei agenti, tutto lo staff e i ragazzi che mi hanno aiutato fin qui. Ora inizio un nuovo capitolo e continuerò a lavorare duro per farmi trovare pronto. SEMPRE FORZA ROMA!". Questo il suo commento sui social che accompagna la foto di rito al momento della firma del contratto.