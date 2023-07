Mercato Roma, tutti pazzi per Samardzic: anche i giallorossi in lizza

È caccia al centrocampista in casa Roma. Dopo che Frattesi è diventato promesso sposo dell'Inter, i giallorossi non vogliono rimanere fermi ma si guardano attorno nel tentativo di trovare una soluzione di livello per José Mourinho. Una possibile alternativa è Lazar Samardžić, fantasista dai piedi buoni dell'Udinese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, anche Tiago Pinto ha messo gli occhi sul giocatore tedesco, naturalizzato serbo, che tanto ha fatto bene quest'anno in Serie A. Allo Special One piace tantissimo, perchè è convinto che si adatterebbe alla perfezione alle sue geometrie in mezzo al campo. La concorrenza, però, è sfrenata. Se l'Inter si è ritirata dopo l'acquisto di Frattesi, Napoli e Atalanta hanno tutte le intenzioni di portare a casa il gioiellino classe 2002. Il prezzo del cartellino fissato dall'Udinese è intorno ai 20 milioni e il rischio di far scatenare una vera e propria asta è dietro l'angolo.