Mercato Roma, trovato l’accordo con Scamacca ma il West Ham dice no al prestito

Gli inglesi stanno cercando di vendere l'attaccante in maniera definitiva

Continua il lavoro di Tiago Pinto per portare Scamacca alla Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il club giallorosso ha trovato l'accordo con l'attaccante ma il West Ham ha rifiutato per il momento l'ipotesi del prestito del calciatore. Scamacca vuole tornare nella Capitale e aspetta che le due società trovino un accordo anche se gli inglesi stanno cercando di venderlo in maniera definitiva.