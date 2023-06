Mercato Roma, trova conferme l’interesse per Scamacca

Per sostituire Tammy Abraham la Roma è alla ricerca di un centravanti. Come riferisce Sky Sport il club giallorosso pensa anche a Gianluca Scamacca, nome già uscito nei giorni scorsi. Sarebbe un ritorno a casa per l'attaccante cresciuto nel vivaio giallorosso. Scamacca è sotto contratto con il West Ham, arrivato a Londra la scorsa estate dal Sassuolo, e nell'attuale stagione ha messo insieme un totale di 27 presenze fra tutte le competizioni (Premier, Carabao, FA Cup, Conference League). Per lui anche 8 gol, di cui 5 in Conference (fra qualificazioni e fase finale) e 3 in Premier. La Roma ha chiesto informazioni per un eventuale prestito. Sul giocatore c'è anche il Milan.