Mercato Roma, tre top club su El Aynaoui: l’indiscrezione dall’Africa

L’avventura di Neil El Aynaoui alla Roma ha subito una brusca frenata. Dopo la Coppa d’Africa, le prestazioni e la condizione fisica del centrocampista sono calate, facendolo scivolare nelle gerarchie di Gasperini. Secondo quanto riportato da AfricaFoot, il centrocampista marocchino non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio avuto nell’ultimo periodo e starebbe seriamente pensando all’addio, una situazione che avrebbe attirato l’attenzione di diversi top club. Sulle sue tracce ci sarebbero Real Madrid, Barcellona e Lipsia, che però non hanno ancora avviato contatti ufficiali né con la Roma né con l’entourage del calciatore. Al momento, l’obiettivo dell’ex Lens è ritrovare spazio in giallorosso per poi mettersi in mostra con la Nazionale durante il Mondiale. Il futuro però resta in bilico, soprattutto dopo l’ultimo periodo deludente.