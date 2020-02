Mercato Roma, tre russe per Juan Jesus: su di lui Rubin Kazan, Krasnodar e Lokomotiv Mosca

Nonostante gli sforzi della Fiorentina per accaparrarsi le prestazioni di Juan Jesus durante l’ultima sessione di mercato, il brasiliano alla fine è rimasto nella Capitale. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il centrale che ormai da tempo risulta escluso dal progetto tecnico di Fonseca potrebbe comunque essere ai saluti: sulle sue tracce si sarebbero infatti mossi tre club russi, Rubin Kazan, Krasnodar e Lokomotiv Mosca. In Russia il mercato invernale terminerà alla fine di febbraio e in uscita la Roma può concedersi ancora qualce movimento.