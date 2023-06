Mercato Roma, tre club interessati a Mastrantonio

Il portiere Davide Mastrantonio, reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia della Triestina dove ha collezionato 10 presenze, potrebbe essere ancora giocare in Serie C. Secondo gazzettaregionale.it il classe 2004 sarebbe finito nel mirino di due squadre di terza serie come Trento e Pontedera, ma anche il Modena in Serie B avrebbe chiesto informazioni alla Roma, a cui il giocatore è legato fino al 2026. Mastrantonio è in ritiro con l' Italia Under 19 nel raduno in vista di un Europeo che potrebbe rappresentare un'ulteriore vetrina per lui.