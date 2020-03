Riccardo Marchizza si appresta a fare il salto di qualità. Come riporta il sito calciomercato.com, il difensore dello Spezia in prestito dal Sassuolo piace a diversi club di Serie A: Fiorentina, Bologna e Parma infatti seguono con attenzione il classe ’98. I neroverdi lo hanno acquistato dalla Roma per 2.5 milioni di euro: una sua eventuale cessione farebbe entrare un po’ di soldi nella casse dei giallorossi, che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita.