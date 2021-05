Mercato Roma, tra Wijnaldum e Renato Sanches: Mou vuole un colpo a centrocampo

E' tempo delle scelte: per arrivare a un grande nome il sacrificato potrebbe essere Veretout

Redazione

Qualità, coraggio e sana cattiveria. Il centrocampo di Mourinho è dagli albori il reparto decisivo per le vittorie di platino di Special One. Basti guardare il pacchetto interista nell’anno del triplete: Cambiasso, Stankovic, Motta e Sneijder. Un mix perfetto. Che alla Roma ancora non c’è, ma che i Friedkin puntano a regalare a Mourinho prima dell’inizio della prossima stagione. L’investimento più grande potrebbe arrivare, infatti, in mediana dove il portoghese ha un uomo in più come Darboe (a breve il rinnovo da professionista) e un altro che finalmente si staccherà dal quartetto difensivo come Cristante. In bilico restano tutti gli altri.

Da Veretout a Villar: è il tempo delle scelte

Tra i migliori di un’annata storta c’è sicuramente Jordan Veretout che tramite il suo agente ha già fatto sapere di voler lavorare con Mou. Il rinnovo che pretende il francese però non è uno scherzo e la possibilità di una plusvalenza poco dolorosa c’è. In caso di offerta altisonante Veretout potrebbe anche essere sacrificato per arrivare a un grosso nome a centrocampo. Aria di conferma per Villar ma anche in questo caso Mourinho vuole vederci chiaro perché la differenza di rendimento tra andata e ritorno è stata evidente. Per Diawara si valuteranno offerte (occhio alla Francia) mentre Nzonzi resta un affare complicato.

Mercato in entrata: sogno Wijnaldum e non solo

Un nome che fa impazzire tutti da anni è quello di Georgino Wijnaldum. Centrocampista dei Reds e della nazionale olandese, piaceva anni fa a Walter Sabatini che provò a portarlo a Trigoria. Il centrocampista ex Psv scelse il Liverpool con cui ha vinto di tutto e di più. Oggi ha trentuno anni da compiere a novembre e il contratto in immediata scadenza. Gli occhi delle big sono sul suo cartellino da tempo, ma la spinta di Mourinho e un ricco ingaggio (almeno 4.5 milioni più bonus) potrebbero fare la differenza nonostante la concorrenza di Barcellona e Inter. Affare difficile, ma non impossibile. Come lo era Mourinho insomma. Il nome in pole per caratteristiche e possibilità d’acquisto resta Renato Sanches del Lille. Scuderia Mendes e la voglia di esplodere definitivamente per il portoghese muscoli e cervello. Spostandoci in Italia c’è Manuel Locatelli che piace a tutta la serie A ma che costa almeno 30 milioni e per ora resta lontano. Costa meno ma piace molto l’austriaco Sabitzer, del Lipsia, già cercato da Mou ai tempi del Tottenham.