Mercato Roma, tra domani e venerdì previsto un incontro con l’entourage di Hallfredsson

Dopo i numerosi infortuni la Roma ha a disposizione per il prossimo ciclo di partite solo Jordan Veretout come centrocampista di ruolo, con Pastore e Zaniolo che possono adattarsi in mediana.

Ecco perchè la dirigenza giallorossa sta guardando al mercato degli svincolati per capire se rinforzare il reparto dal punto di vista numerico. Come riporta calciomercato.com, tra domani e venerdì è previsto un incontro con l’entourage di Emil Hallfredsson, 35enne ex Udinese, Verona e Frosinone, per verificare eventuali margini di trattativa.

E’ stato inoltre valutato, oltre al centrocampista islandese, in queste ore l’ex Manchester City, Sunderland ed Everton Jack Rodwell che però non interessa.