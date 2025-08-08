Il mercato della Roma è in gran fermento. Con l'arrivo di Ziolkowski praticamente definito e con il profilo di Eguinaldo ora tra i favoriti per rinforzare il reparto offensivo, il club giallorosso deve lavorare anche sulle uscite. Da qui a fine mercato, infatti, sono attesi tre addii e altrettanti volti nuovi dalle parti di Trigoria. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe tornata di moda l'ipotesi di uno scambio tra Roma e Juventus con protagonisti Cristante e McKennie. L'attuale numero 4 giallorosso, fresco di nomina a vice-capitano in base alle presenze e alla 'nuova' gerarchia instaurata da Gasperini, lascerebbe la Capitale dopo sette anni per andare a Torino. Il duttile centrocampista americano, invece, farebbe il percorso inverso. Per ora in casa bianconera il sogno si chiama Tonali, mentre tra i candidati per rafforzare la zona centrale del campo restano Bissouma del Tottenham, Hjulmand dello Sporting Lisbona, O'Riley del Brighton (accostato anche alla Roma), Kessié e Amrabat.