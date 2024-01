Mercato Roma, torna di moda Pavlovic: su di lui anche Juventus e Brighton

In casa Roma sono ore bollenti. Il calciomercato invernale ha ufficialmente aperto i battenti e i giallorossi sono alla disperata ricerca di un nuovo difensore centrale. Come riportato dal quotidiano austriaco "Salzburger Nachrichten", nel mirino di Tiago Pinto sarebbe tornato Strahinja Pavlovic, centrale classe 2001 del Salisburgo. Su di lui però ci sono anche Juventus, Fenerbahce e Brighton. Non è la prima volta che il serbo viene accostato alla Roma e più in generale a squadre della Serie A. Nel 2019 (quando ancora vestiva la maglia del Partizan Belgrado) non riuscì a superare le visite mediche con la Lazio non ottenendo così l'idoneità sportiva. Il calciatore sta spingendo per lasciare l'Austria e il Salisburgo sta cercando delle valide alternative per liberarlo già a gennaio.