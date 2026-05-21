Tra poche settimane il calciomercato entrerà nel vivo e la Roma sta cominciando a seguire con maggiore intensità qualche profilo per rinforzare la rosa. Come riporta il portale olandese voetbalprimeur.nl, un nome seguito da diversi club in Italia è quello di Sven Mijnans. Tra le più interessate c'è il Bologna che va spesso a pescare dal mercato olandese, ma anche Roma e Milan hanno messo gli occhi sul centrocampista. In realtà per i giallorossi si tratta di un ritorno di fiamma, visto che il classe 2000 era stato seguito anche durante la scorsa estate. L'olandese, nel frattempo, è stato protagonista di un'annata da incorniciare da 21 gol e 9 assist totali nelle 50 presenze tra Eredivisie, Coppa nazionale e Conference League. Mijnans, capitano dell'AZ, potrebbe voler sfruttare la super stagione per compiere il salto di qualità. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.