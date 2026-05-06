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Mercato Roma, torna di moda Methalie: osservatori in Francia per il terzino del Tolosa

Mercato Roma, torna di moda Methalie: osservatori in Francia per il terzino del Tolosa - immagine 1
Classe 2006 che può giocare anche da esterno, era finito nel mirino del club giallorosso già nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato
Redazione

La Roma ha davanti a sé tre partite importantissime che decreteranno a quale competizione europea prenderà parte la squadra di Gasperini nella prossima stagione, ma intanto il club giallorosso sta già cominciando a pianificare la rosa del futuro. E per questo motivo in questi giorni è tornato di moda il nome di Dayann Methalie, terzino o esterno sinistro classe 2006 di proprietà del Tolosa già finito nel mirino della società capitolina nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato. Lo riporta Calciomercato.com, che precisa come nelle scorse settimane osservatori della Roma si siano recati in Francia per osservarlo da vicino. A gennaio non basteranno i 15 milioni offerti dal club giallorosso, con i francesi che ne avevano richiesti almeno 25 milioni.

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