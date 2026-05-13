La Roma è attesa da due impegni fondamentali per concludere al meglio la sua stagione, con il sogno Champions più vivo che mai. Ma la testa è rivolta anche al futuro e al mercato estivo, dove i giallorossi non hanno intenzione di farsi trovare impreparati. Per questo per rinforzare il centrocampo sarebbe tornato di moda il nome di Franck Kessié. L'ivoriano, già allenato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta, vorrebbe lasciare l'Al-Ahli e tornare a giocare in Europa. Secondo Foot-Africa, Kessié ha rifiutato il rinnovo biennale proposto dal club saudita. L'ostacolo principale a questo punto sarebbe l'ingaggio visto che Kessié guadagnerebbe 12 milioni di euro a stagione, ma sarebbe disposto a ridurlo notevolmente per agevolare il trasferimento e la Roma potrebbe spingersi fino a 4.5 milioni di euro l'anno.