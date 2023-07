Mercato Roma, torna di moda Daka per l’attacco

Le difficoltà per Morata e Scamacca portano vecchi e nomi nuovi sull'agenda di Pinto. La punta zambiana del Leicester però a gennaio partirebbe per la coppa d'Africa

Morata è lontano, per Scamacca c'è l'Inter di mezzo e Belotti non basta. Così la Roma sta sondando altre piste. Secondo Tuttomercatoweb a Trigoria non è mai passato di moda il nome di Patson Daka. Il classe ’98 può partire anche in prestito visto che il Leicester è retrocesso, ma nell'ultima stagione in 36 presenze totali ha messo a segno solo 4 gol e 4 assist. Inoltre a gennaio partirebbe con la coppa d'Africa essendo nazionale zambiano.