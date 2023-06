Mercato Roma, Tahirovic vicino alla cessione: Ajax in vantaggio sulle altre squadre

Tahirovic è molto vicino alla cessione a titolo definitivo. Il centrocampista bosniaco è infatti stato richiesto da alcuni club, non solo italiani ma anche all'estero. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, oltre l'interesse da parte di club italiani come Sassuolo, Genoa e Salernitana, il giovane centrocampista avrebbe ricevuto richieste anche da due club esteri: il Marsiglia, lo Sporting Lisbona e soprattutto l'Ajax, che attualmente è in vantaggio sulle altre squadre. Potrebbe infatti essere proprio oggi la giornata definitiva per il trasferimento del classe 2003, che dopo aver esordito proprio in questa stagione in maglia giallorossa, potrebbe partire anche per destinazioni estere.