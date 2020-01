Mercato Roma, Suso a Casa Milan per discutere la cessione

Storia d’amore finita tra Suso e il Milan. Secondo quanto riporta calciomercato.com lo spagolo e il suo entourage si presenterà a Casa Milan per discutere con i vertici del club il suo addio al rossonero. La scelta sarebbe dovuta al periodo di forma non eccezionale che sta attraversando e al percorso involutivo a cui ormai ha abituato il pubblico di San Siro da qualche mese a questa parte. Sull’esterno ci sarebbero alcuni club spagnoli e inglesi, ma anche la Roma di Petrachi, alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato soprattutto dopo il grave infortunio di Nicolò Zaniolo.

PRESSING – Secondo quanto riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, i contatti tra le parti si sarebbero intensificati, con il Milan che avrebbe aperto alla cessione. La valutazione dello spagnolo è di circa 20-30 milioni di euro.