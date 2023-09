Mercato Roma, suggestione Nainggolan: il belga si è offerto a Mourinho

Il calciomercato si è appena concluso, ma a rimanere sempre aperto c'è quello degli svincolati. Tra i giocato rimasti ancora senza squadra, c'è anche Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Leggo.it, il Ninja, terminata la sua esperienza alla Spal, vorrebbe rimettersi in gioco proprio nella Roma. Il centrocampista belga, in questi giorni, si sarebbe offerto a José Mourinho e pur di ritornare nella sua amata Capitale, lo farebbe anche gratis, con un contratto a gettone. Radja non è sicuramente più quello di una volta, è ormai 35enne, e anche per questo motivo la risposta da parte della società giallorossa è stata abbastanza fredda. Inoltre, nonostante i tanti infortuni, la dirigenza ritiene al completo il centrocampo allestito da Tiago Pinto per lo Special One.