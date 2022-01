Mercato Roma, suggestione Banega: ieri incontro tra Pinto e il suo agente

Il centrocampista ex Siviglia ed Inter dell'Al-Shabab potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco in Europa e la Roma potrebbe essere un'opzione per lui.

Ieri Tiago Pinto a Milano ha incontrato Marcelo Simonian, come riporta La Gazzetta dello Sport, agente fra gli altri di Javier Pastore e Ever Banega: il centrocampista ex Siviglia ed Inter dell'Al-Shabab potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco in Europa e la Roma potrebbe essere un'opzione per lui. Una soluzione a tempo, che consegnerebbe però a Josè Mourinho un regista fino a giugno. Tutto questo, però, è frutto solo di sussurri di mercato e non di strategie già definite, anche perché Simonian assiste anche diversi baby di buon valore, a cui Pinto potrebbe essere interessato.