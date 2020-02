Mercato, Roma su Tiago Cukur dell’AZ Alkmaar: è un’idea per l’attacco del futuro

Anche la Roma ha messo gli occhi su Tiago Cukur. L’attaccante turco dell’AZ Alkmaar ha segnato in stagione 11 gol in 27 partite nell’Eredivise Under 17 tra turno preliminare e campionato. Il centravanti classe 2002 ha doppio passaporto, olandese e turco, e su di lui ci sarebbe – secondo Calciomercato.it – anche l’interesse dell’Inter in Italia e del Valencia in Spagna. Petrachi nelle scorse settimane ha spiegato come quello del dopo-Dzeko sarà uno dei ruoli su cui fare più attenzione nelle prossime finestre di mercato. La Roma pensa all’attaccante del futuro e Tiago Cukur può essere un’idea.