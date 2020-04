Mercato, Roma su Junior Firpo del Barcellona: Petrachi in gara con Napoli, Torino e Inter

Continuano gli studi di Petrachi sui profili più adatti per il prossimo anno. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo sport.es, il diesse leccese è sulle tracce di Junior Firpo, difensore e terzino sinistro ora in forza al Barcellona. Dodici presenze per il calciatore dominicano naturalizzato spagnolo, impreziosito da 1 gol e 1 assist in stagione. La società blaugrana chiede non meno di 20 milioni per il giocatore per la sua cessione definitiva. Su di lui, oltre alla Roma, Napoli, Torino e Inter: proprio in ottica nerazzurra Junior Firpo può diventare utile nei negoziati che porterebbero Lautaro Martinez al Barcellona. Lo scarso minutaggio con i blaugrana non è piaciuto allo spagnolo, che vorrebbe giocare di più per dimostrare il suo valore. Se l’offerta dovesse arrivare, la società tratterà.