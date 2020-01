Sono ore frenetiche per il mercato della Roma, soprattutto quello che riguarda la difesa. Il club giallorosso sta per chiudere con l’Atalanta per Roger Ibanez mentre in uscita, oltre a Cetin, c’è anche Juan Jesus. Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, sul difensore brasiliano c’è l’interesse sia della Fiorentina che del Fenerbache: la Roma valuta il centrale di difesa 8 milioni di euro.