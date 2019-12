Mercato Roma, su Juan Jesus c’è anche il Cagliari

Tra i giocatori che potrebbero lasciare a gennaio la Roma c’è anche Juan Jesus. Sul difensore brasiliano, che non ha convinto il tecnico Paulo Fonseca, ci sono molti club di Serie A: nei giorni scorsi si era parlato di Bologna e Fiorentina ma, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sul centrale della Roma c’è anche l’interesse del Cagliari. L’infortunio di Ceppitelli hanno portato il ds dei sardi Marcello Carli a cercare un difensore esperto da poter utilizzare sin da subito: Juan Jesus è considerato il profilo ideale e, visti i discorsi con la Roma per la questione Olsen, a breve potrebbe intavolare una trattativa.