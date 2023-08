Mercato Roma, su Ibanez non c’è solo il Nottingham: sondaggio dell’Aston Villa

Il centrale brasiliano piace molto in Premier League. Per lasciar partire il centrale difensivo, Tiago Pinto chiede almeno 30 milioni

Si potrebbe scatenare un duello di mercato per Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è sul mercato da tempo, ma nelle ultime ore il Nottingham Forest ha dimostrato tutto il proprio interesse per il giocatore, formulando un'offerta di 25 milioni a Tiago Pinto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, su Ibanez ci sarebbe anche un altro club di Premier League. L'Aston Villa, infatti, avrebbe fatto un sondaggio con il club giallorosso per capire i margini di manovra. Il Nottingham resta comunque favorito, ma attenzione alle sorprese che potrebbe riservare il mercato. La Roma, al momento, non si smuove dalla sua richiesta di almeno 30 milioni.