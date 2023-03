Mercato Roma, su Bove non c’è solo il Sassuolo: lo segue anche la Fiorentina

Il Sassuolo lo segue ormai da tempo, ma il club neroverde non è l'unico interessato ad Edoardo Bove. Come riportato da TuttomercatoWeb, ad assistere al match tra Italia e Ucraina Under 21, sugli spalti dello stadio Granillo di Reggio Calabria c'era anche Nicolas Burdisso direttore tecnico della Fiorentina. L'ex centrale di Inter e Roma, ha seguito da vicino il centrocampista giallorosso che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Bove è stato inserito nell'undici titolare scelto da Nicolato che lo ha poi sostituito a 15 minuti dalla fine per fare spazio a Fabbian.