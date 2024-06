Mercato Roma, stop alla trattativa per Bodart: richiesti due giocatori in prestito

Tuttavia, la parte dello stipendio che lo Standard Liegi dovrebbe coprire è ancora troppo alta e quindi l'operazione si trova in una fase di stand by

La Roma è alla ricerca del suo secondo portiere e tutte le strade sembravano portare ad Aranud Bodart dello Standard Liegi, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club giallorosso non sarebbe disposto a pagare la cifra voluta dal club belga che avrebbe richiesto l'inserimento di due giocatori in prestito. Tuttavia, la parte dello stipendio che lo Standard Liegi dovrebbe coprire è ancora troppo alta e quindi l'operazione si trova in una fase di stand by. Il portiere classe '96 sembrava molto vicino a vestire la maglia giallorossa ma l'intesa non è stata ancora trovata tra i due club.