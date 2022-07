Mercato Roma, stallo per Frattesi con il Sassuolo: scende in campo il giocatore

Tiago Pinto non vuole accettare la valutazione di 35 milioni fatta dal Sassuolo . Giovanni Carnevali non vuole concedere ulteriori sconti, oltre quello del 30% previsto già dal contratto. Sta di fatto che tra Roma e Sassuolo, per Davide Frattesi , c’è una situazione di stallo . Il club giallorosso è pronto - anche subito - a virare su altri obiettivi, ma il ragazzo vuole tornare e sa che adesso tocca concretamente a lui. Oggi inizia il ritiro con il Sassuolo a Vipiteno ed è pronto a scendere in campo, in tutti i sensi.

Da una parte Davide si allenerà da professionista quale è, dall’altra nelle ultime ore ha chiesto al suo procuratore di fare di tutto per portarlo a Roma entro una settimana. Beppe Riso, quindi, continuerà anzi intensificherà il suo lavoro di mediazione per far alzare alla Roma la parte economica (possibili bonus quasi scontati, come quello in caso di salvezza o di piazzamento tra le prime 10) e far abbassare al Sassuolo le pretese. Sono ore molto calde, Frattesi inizia ad avere fretta vera e anche il timore che tutto possa saltare.