Mercato Roma, spunta un altro nome per l’attacco: Calvert-Lewin dell’Everton

Tiago Pinto sta continuando a lavorare intensamente per portare un nuovo attaccante a José Mourinho in vista della prossima stagione. I nomi più caldi sono quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, una novità potrebbe essere rappresentata da Calvert-Lewin. Il giocatore inglese, di proprietà dell'Everton, è stato proposto al club giallorosso dopo le ultime annate in cui ha un po' deluso le aspettative a causa di alcuni infortuni muscolari. L'operazione non è comunque semplice, ma l'Everton starebbe pensando di lasciando andare via per cercare di rivitalizzarlo e potrebbe abbassare di molto le sue pretese economiche.