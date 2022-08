Mercato Roma, sprint per Camara: si tratta l’obbligo di riscatto condizionato

La Roma continua a spingere per Mady Camara dell'Olympiacos come sostituto di Wijnaldum. Il club giallorosso, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sta trattando con i greci la formula per il trasferimento del giocatore nella Capitale. Si va verso un accordo di prestito con diritto di riscatto, con l'obbligo fissato a determinate condizioni, come le presenze in campo del centrocampista. In totale un'operazione da 2 milioni di euro più altri 8 per l'eventuale acquisto definitivo.