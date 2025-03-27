Un altro argentino, uno di quelli che piace davvero a tanti. La Roma ha messo gli occhi su Nico Paz. Il 20enne, quest'anno al Como, è finito nel mirino delle big non solo italiane. Il Real ha un diritto di recompra, i lariani provano a convincere Perez offrendo 18 milioni per poi decidere se tenerlo a Como o rivenderlo. Intanto però le big si stanno muovendo anche sul fronte Madrid. L'Inter è la squadra che più lo corteggia, ma subito dietro come riporta Repubblica ecco anche Atalanta e Roma con Ranieri che stravede per il trequartista valutato 30 milioni. In giallorosso Nico, figlio di quel Paz che doveva arrivare al posto di Cesar Gomez nel 1997, troverebbe una folta colonia argentina formata dall'idolo Dybala, Soulè e Paredes.