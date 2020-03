Mercato Roma, sondaggio per Montiel del River Plate. Clausola da 20 milioni sul giocatore

Tutti pazzi di Gonzalo Montiel. Il terzino destro del River Plate è richiesto in quasi tutti i top campionati d’Europa. Dall’Italia alla Spagna, passando per Inghilterra e Germania. Come riporta il quotidiano online Olè, il Betis Siviglia era la squadra che più di tutte si era fatta avanti per il calciatore, sul quale, però, ci sarebbero anche Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri, per il momento, avrebbero fatto solo dei sondaggi telefonici. Ulteriori aggiornamenti potrebbero esserci dopo il cessato allarme da Covid-19, ma una cosa è certa: il calciatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Non mancano gli interessi in Premier League come quelli di West Ham e Crystal Palace.