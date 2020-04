Mercato Roma, sondaggio per Coman. Già rifiutati 9 milioni dalla MLS

La Roma continua a monitorare il calcio europeo alla riceerca di talenti da scoprire. Gli occhi tornano a posarsi anche sul campionato rumeno, in particolare alla FCSB, la vecchia Steaua Bucarest. Il nome in questione è quello di Florinel Coman, attaccante che rappresenta uno dei gioiellini di casa. Il classe ’98 viene da un’annata importante da 14 gol e 10 assist, su di lui – come scrive ‘torinogranata.it’ – c’è anche la squadra giallorossa, che insieme alla Fiorentina ha sondato il terreno con la Steaua. La concorrenza, però, è agguerritissima: sul piatto del presidente Gigi Becali c’è un’offerta da addirittura 9 milioni di euro da parte dell’Orlando City, ma la richiesta è superiore visti i tanti club interessati. In Romania, il sito ‘telekomsport’ parla di una fila piuttosto lunga che comprende anche West Ham, Sheffield United e una spagnola. Quel che sembra sicuro, però, è proprio che per Coman, a 22 anni, sia arrivato il momento di spiccare il volo e misurarsi a un livello più alto. La Roma, che era stata già accostata al giocatore, resta alla finestra.