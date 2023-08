Mercato Roma, sondaggio per Abel Ruiz: già avvenuti i primi contatti con il Braga

La ricerca del nuovo attaccante della Roma non si ferma. In attesa di capire come andranno avanti le trattative per Zapata e Marcos Leonardo, Pinto continua a lavorare sul mercato. Secondo SkySport, il club giallorosso avrebbe infatti preso contatti con il Braga per Aber Ruiz. Il classe 2000 cresciuto nel Barcellona, potrebbe essere un profilo interessante per sistemare il reparto offensivo giallorosso. Ieri sera erano arrivate notizie circa l'interessamento della Roma anche nei confronti di altri due attaccanti: Broja e Josè. Per il primo è già però arrivato il rifiuto dell'offerta da parte del Chelsea. Manca pochissimo all'inizio del Campionato, e i prossimi giorni saranno fondamentali per scoprire chi prenderà il posto dell'infortunato Abraham.