Mercato Roma, sondaggio del Fenerbache per Celik

Il Fenerbahçe, secondo quanto riportato dal portale turco Tumspor, ha messo gli occhi su Zeki Celik , esterno della Roma. Una delle squadre più attive sul mercato fino ad ora, mettendo a segno diversi colpi importanti come l'ex Roma Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Umut Nayir e Bartuğ Elmaz, ora il club di Istanbul sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno destro , possibilmente turco, in modo da non sforare il numero massimo di giocatori stranieri tesserabili.

Per ora non c'è nulla di concreto, solo un sondaggio. Ma considerando l'arrivo alla Roma di Kristensen, il club giallorosso potrebbe sedersi al tavolo della trattativa qualora non arrivassero offerte per Karsdorp.